मराठा समन्वयक महेश डोंगरेंना धमकी, Call Recording Viral | Mahesh Dongare, Dhananjay Munde | Sakal New

Dhananjay Munde विरुद्ध वक्तव्य केल्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांना धनंजय मुंडेंच्या कार्यकर्त्यांकडून जीवे मारण्याची धमकी; धमकीची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल..

धनंजय मुंडेंविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांना धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा या धमकीचा ऑडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेमकं काय बोललं या आहे व्हिडिओ व्लिपमध्ये पाहा..

