आपल्या माणसांचं शेवटचं दर्शन घडवणाऱ्या Dhanashri Patil यांचा Interview | Sakal Podcast

Dhanashri Patil Sakal Podcast: युक्रेन-रशिया युद्धात अडकलेले भारतीय विद्यार्थी सुरक्षितपणे परत आणणे ते परदेशात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना मातृभूमीत परत आणण्यापर्यंत समाजासाठी झटणाऱ्या धनश्री वाघ पाटील यांच्या ‘रेडिओ’ सोशल वेलफेअर फाउंडेशनच्या समाजोपयोगी कार्यांची प्रेरणादायी कहाणी..

धनश्री वाघ पाटील यांनी स्थापन केलेली ‘रेडिओ’ सोशल वेलफेअर फाउंडेशन ही संस्था विविध समाजोपयोगी कार्यांसाठी ओळखली जाते. या संस्थेमार्फत त्यांनी अनेक गरजू आणि संकटग्रस्त नागरिकांना मदतीचा हात दिला आहे. युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे परत आणणे, तसेच परदेशात मृत्यू झालेल्या भारतीय नागरिकांचे पार्थिव त्यांच्या कुटुंबियांसाठी भारतात आणणे अशी अनेक मानवीय आणि संवेदनशील कामगिरी ‘रेडिओ’ संस्थेने केली आहे. धनश्री वाघ पाटील यांचे हे कार्य केवळ समाजसेवेचे उदाहरण नाही, तर मानवतेचा एक प्रेरणादायी संदेश देणारे आहे. अशाच काही भावनिक आणि हृदयस्पर्शी प्रसंगांचा आढावा घेणारा हा खास पॉडकास्ट आहे.

