Deepak Borhade Dhangar Reservation: Devendra Fadnavis सरकारच्या ड्राफ्टवर बोऱ्हाडे नाखूष? उपोषण सुरुच | Sakal News

धनगर समाजाला 'एसटी' प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गेल्या तेरा दिवसांपासून दीपक बोऱ्हाडे हे जालन्यातील अंबड चौफुली येथे अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाच्या जागेवर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. याच मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी जालन्यात धनगर समाजाने भव्य इशारा मोर्चाही काढला. या मोर्चानंतर सरकारकडून उपोषणाची दखल खऱ्या अर्थाने घेतली गेली.यानंतर २७ सप्टेंबरला सरकारच्या वतीने संकटमोचक गिरीश महाजन, जालनाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी आंदोलन स्थळाला भेट देऊन धनगर आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेतून सोडवला जाऊ शकतो. त्यासाठी उपोषण मागे घ्या आणि मंगळवारी मुंबईत शिष्टमंडळाला घेऊन चर्चेला या, असे आवाहन केले होते.