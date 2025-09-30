व्हिडिओ | Videos

Dhangar Reservation: Pravin Tayde यांच्या घरासमोर ढोल ताशा घेऊन पोहोचले, बघा काय घडलं? | Sakal News

Dhangar समाजाच्या एसटी आरक्षणाच्या मागणीला जोर; अमरावतीत सकल धनगर समाजाचं घंटानाद आंदोलन पेटलं, ढोल-ताशांच्या गजरात भाजप आमदार प्रवीण तायडे यांच्या घरासमोर कार्यकर्त्यांचा तुफान मोर्चा..

अमरावती जिल्ह्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला चांगलंच ऊत आला आहे. समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी सकल धनगर समाजाने आमदारांच्या घरासमोर अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले. भाजप आमदार प्रवीण तायडे यांच्या अमरावती येथील निवासस्थानाबाहेर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. ढोल-ताशांच्या गजरात कार्यकर्त्यांनी घंटानाद आंदोलन करत आपला रोष व्यक्त केला. या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी केली. धनगर समाजाने यापूर्वीही अनेकवेळा आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे, मात्र अद्याप ठोस निर्णय न झाल्यामुळे असंतोष वाढताना दिसत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Amravati
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Dhangar reservation
Dhangar community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com