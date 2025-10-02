व्हिडिओ | Videos

Dhangar Reservation: Maratha, OBC, Banjara नंतर आता धनगर आरक्षणासाठी एकाचं टोकाचं पाऊल | Dipak Borhade | Sakal News

Dhangar आरक्षणाच्या मागणीसाठी ३८ वर्षीय शेतकऱ्याची आत्महत्या; 'मुख्यमंत्री साहेब, माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका!' अशी चिठ्ठी ठेवत घेतलं टोकाचं पाऊल, मराठा, ओबीसी, बंजारानंतर आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात तापला..

धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा एकदा ताप घेतला आहे. मराठा, ओबीसी आणि बंजारा आरक्षणानंतर आता धनगर समाजाचा मुद्दाही चांगलाच पेटला आहे. या पार्श्वभूमीवर ३८ वर्षीय शेतकऱ्याने आत्महत्या करताना "मुख्यमंत्री साहेब, माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका!" असा हळहळीत संदेश दिला आहे. या घटनेमुळे धनगर आरक्षणाची लढाई नव्या टप्प्यावर पोहोचली असून समाजात संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Maratha
OBC
Sakal Media Group
Dhangar reservation
Movement of Banjara community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com