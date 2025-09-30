व्हिडिओ | Videos

Dhangar Reservation: 'यापुढे आता सरकारसोबत चर्चा नाही म्हणजे नाही', Deepak Borhade नेमकं काय म्हणाले? | Sakal News

Deepak Borhade News: जालन्यातील धनगर उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांची मोठी घोषणा, उद्या संपूर्ण राज्यभर धनगर समाजाचा चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा, सरकारसोबत चर्चा न करण्याची ठाम भूमिका जाहीर..

जालन्यातील धनगर उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांनी पत्रकार परिषद घेत मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, उद्या संपूर्ण राज्यभर धनगर समाजाकडून चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच, यापुढे सरकारसोबत कोणतीही चर्चा न करण्याचा ठाम निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या घोषणेनंतर राज्यातील आंदोलनाला आणखी तीव्र वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

