Deepak Borhade Exclusive: धनगर आरक्षणाचा लढा असाच सुरू राहणार | Sakal News

Dhangar समाजाला आदिवासी समाजातून एसटी आरक्षण मिळावे म्हणून दिपक बोऱ्हाडे यांच्या बेमुदत उपोषणाचा लढा सुरू; मागण्या, आंदोलनाचा कालावधी आणि त्यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे व्हिडीओसह समोर आले..

धनगर समाजाला आदिवासी (ST) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी दिपक बोऱ्हाडे गेल्या अनेक दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या नेमक्या मागण्यांसह आरक्षणासाठी सुरू असलेला लढा किती काळ सुरू राहणार, याबाबत त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीसोबत थेट संवाद साधला. उपोषण दरम्यान त्यांनी आपली भूमिका काय असल्याचे स्पष्ट केले, तसेच पुढील कारवाईबाबत माहिती दिली.

