Deepak Brohade चा सरकारला अल्टिमेटम, फडणवीस-मोदींना थेट इशारा | Dhangar Reservation | Sakal News

Dhangar Reservation: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र करत धनगर आरक्षण आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी २१ तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानात ऐतिहासिक आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी सरकारला कडक इशारा दिला आहे. नांदेडमध्ये बोलताना त्यांनी २१ तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानात ऐतिहासिक आंदोलन जाहीर केले. २०१४ मधील आश्वासनांची आठवण करून देत सरकारवर फसवणुकीचा आरोप केला.

