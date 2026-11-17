Latur Bank Election: ज्या जिल्हा बँकेवर देशमुख कुटुंबाचा अनेक वर्षांपासून प्रभाव राहिलाय, ती बँक ताब्यात घेण्यासाठी निलंगेकरांनी जोरदार ताकद लावली होती. मात्र, या निवडणुकीत पुन्हा एकदा देशमुख गटाने आपलं वर्चस्व सिद्ध केलंय. मग विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर धीरज देशमुखांनी हे कमबॅक कसं केलं? या विजयामागे कोणती राजकीय समीकरणं होती? आणि या निकालामुळे लातूरच्या राजकारणात नेमका कोणता संदेश गेलाय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.