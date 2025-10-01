व्हिडिओ | Videos

Beed News: Pankja Munde यांचा सावर घाटमध्ये दसरा मेळावा, तयारी कुठंपर्यंत झाली? | Sakal News

Beed जिल्ह्याच्या दसरा मेळाव्याच्या परंपरेला यंदाही मोठा थाट; स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी सुरू केलेल्या भगवानगडावरील या मेळाव्याचा वारसा मंत्री पंकजा मुंडे पुढे नेत असून, पाटोदा तालुक्यातील राष्ट्रसंत भगवान बाबांच्या जन्मभूमी सावरगाव घाट येथे होणाऱ्या मेळाव्याची तयारी पूर्ण; गावकऱ्यांच्या मते यावर्षीचा सोहळा अधिक उत्साहात आणि दिमाखात पार पडणार..

Pankja Munde: बीड जिल्ह्यातील दसरा मेळाव्याला खास परंपरा आहे. स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांनी सुरू केलेला भगवानगडावरील हा मेळावा आजही मोठ्या दिमाखात साजरा केला जातो. सध्या मंत्री पंकजा मुंडे या मेळाव्याचा वारसा पुढे नेत असून, बीडच्या पाटोदा तालुक्यातील राष्ट्रसंत भगवान बाबांच्या जन्मभूमी सावरगाव घाट येथे यंदाही दसरा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून यावर्षी तो अधिक उत्साहात आणि थाटामाटात पार पडणार असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले आहे. या सोहळ्याचा आढावा आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी घेतला.

