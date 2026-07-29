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E20 Petrol वादात E20 जनता पार्टीची एंट्री!; गडकरी अडचणीत? काय आहे संपूर्ण वाद? | Nitin Gadkari

E20 Petrol : सोशल मिडीयावर नव्या पार्टीची चर्चा, २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर हल्लाबोल; E20 वादळामुळे नितीन गडकरी अडचणीत?

Nitin Gadkari : नीट पेपर फुटी प्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांनी ३६ दिवस सरकारला पिटाळून सोडलं.. आवाज उठवला.. आंदोलन छेडले. विद्यार्थ्यांच्या जिद्दीपुढे सरकारला झुकावं लागलं. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर देशभरातून विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला. पण आंदोलन संपल्यानंतर सीजेपीनं आपल्या अकाऊंटवर एक पोस्ट टाकली 'अभी तो हमने स्टार्ट किया है' या पोस्टमुळे चर्चा झाली धर्मेंद्र प्रधानांनंतर पुढचा मंत्री कोण? आणि अशातच पुन्हा एकदा सरकारसमोर नवं वादळ येऊन ठेपल.. E20 विरोधातलं म्हणजे २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पेट्रोलमध्ये ऊसाचा रस.. रसना..असं म्हणत ट्रोलिंगला सुरुवातही झाली. आणि त्यामुळे नितीन गडकरी गोत्यात सापडलेत आणि त्याच्यासमोर आता मोठं आंदोलन उभं राहतंय . प्रकरण एकंदरीत काय? पाहूयात..

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Nitin Gadkari
E20 petrol controversy