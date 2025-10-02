व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde चा टोमणा, शिट्यांचा पाऊसच पडला | Dussehra Melava 2025 | Sakal Media

Dussehra Melava 2025: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील Nesco Exhibition Centre मध्ये शिंदे गटाचा भव्य दसरा मेळावा; मेळाव्यात ठाकरे सरकारवर केला जोरदार टोमणा..

मुंबईतील Nesco Exhibition Centre येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिंदे गटाचा भव्य दसरा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात शिंदे गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. मेळाव्यात त्यांनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपल्या स्पष्ट मतांना मांडले.

