Junnar Leopard News: Ekanth Shinde यांनी पिडीत कुटुंबाची भेट घेत दिलं मोठं आश्वासन | Rohan Bombe | Sakal News

Junnar Leopard News: शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबाची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली..

शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या रोहन बोंबे यांच्या कुटुंबाची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली. काही दिवसांपूर्वी या दुर्दैवी घटनेत रोहन बोंबे या बालकाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीही अत्यंत हालअपेष्टांची झाली आहे. रोहन बोंबे यांच्या घराचीही अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून ते घर पडण्याच्या स्थितीत आहे. ही परिस्थिती पाहून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मदतीचा हात पुढे केला. त्यांनी रोहनच्या कुटुंबीयांना धीर देत दोन दिवसांच्या आत नव्या घराच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याचं आश्वासन दिलं. स्थानिक ग्रामस्थांनी आणि प्रशासनानेही या घटनेनंतर रोहनच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं असून, या भेटीमुळे कुटुंबाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचं दिसून आलं आहे.

pune
Sakal Newspaper
Leopard
junnar
Sakal Media Group
Farmer killed by leopard

