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वर्दी शिवायला गेला अन् पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला 'तोतया' जवान | Pune Fake Air Force Jawan

Fake Air Force Jawan: बनावट ओळखपत्रावर एअर फोर्स जवान असल्याचा आव आणणाऱ्या बीडमधील तरुणाचा पुण्यात भांडाफोड; वर्दी शिवायला गेल्यावर टेलरच्या सतर्कतेने पोलिसांच्या ताब्यात

Pune Fake Air Force Jawan: पुण्यात बनावट ओळखपत्राचा वापर करून आपण एअर फोर्समध्ये जवान असल्याचा बनाव करणाऱ्या तरुणाचा पर्दाफाश झाला आहे. एअर फोर्सची वर्दी शिवण्यासाठी टेलरकडे आलेल्या या तोतया जवानाला टेलरच्या सतर्कतेमुळे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हा तरुण बीडमधील आहे. त्यानं आपल्या गावात आपण एअर फोर्समध्ये जवान असल्याचं सांगितलं होतं.

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