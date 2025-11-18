Devendra Fadanvisना समोर गेला, काही वेळ फिरला,पोलिसांना संशय आला अन्.. | PMO Officers Story | Sakal News

भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरातील विवाह सोहळ्यात मोठी गडबड उडाली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळताच एक व्यक्ती स्वतःला थेट पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव असल्याचा खोटा आव आणत तिथे वावरू लागला. सुरुवातीला तो अतिशय आत्मविश्वासाने वागत असल्याने अनेकांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला, मात्र काही क्षणांतच पोलिसांना त्याच्या वागण्याबद्दल शंका आली. त्याची चौकशी केली असता तो बनावट ओळख वापरत असल्याचा उलगडा झाला आणि पोलिसांनी तत्काळ त्याला ताब्यात घेतलं. हा प्रकार उघड होताच कार्यक्रमस्थळी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.नेमका काय होता त्याचा प्लॅन आणि तो किती वेळा अशा प्रकारे फसवणूक करत आला आहे? नेमकं काय घडलं? जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.