Satara Women Doctor Case: महिला डॉक्टरवर हात टाकणाऱ्या एका आरोपीला पोलिसांना ठोकल्या बेड्या.. | Prashant | Sakal News

महिला डॉक्टरवर हात टाकणाऱ्या एका आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या, प्रशांत बनकर याला अटक..

सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील महिला डॉक्टर प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी प्रशांत बनकरला अटक केली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने पथके रवाना केली होती जे दोन आरोपींचा शोध घेण्यासाठी काम करत होते. युवतीने हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये म्हटले आहे की, प्रशांत बनकरने तिला मानसिक आणि शारीरिक छळ केला होता. पोलिसांचा तपास सुरु असून, आरोपीविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

