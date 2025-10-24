व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Case: खाकीतल्या राक्षसानेच महिला डॉक्टरवर हात टाकला, आरोपींची नाव.. | Gopal Badane | Sakal News

Satara Doctor Sucide Case: साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तिने पीएसआय गोपाल बदने याने चार वेळा अत्याचार केला आणि पोलिस प्रशांत बनकर यांनी पाच महिने शारीरिक व मानसिक त्रास दिला, असा गंभीर आरोप केला. घटनेने रुग्णालय आणि वैद्यकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

