व्हिडिओ | Videos

Ganesh Festival free bus, railway सेवा प्रवाशांसाठी की मतांसाठी? | Nitesh Rane |Modi Express

Ganesh Festival free bus: गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं राजकीय नेत्यांकडून मोफत प्रवास सेवा दिली जात आहे. यावरून राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरु आहे

Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सवासाठी कोकण किंवा मुंबईतील गणेश दर्शनासाठी मोफत बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पण प्रवाशांसाठी ही मोफत सेवा देण्यामागे राजकारण असल्याची चर्चा सुरु आहे. कारण येत्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय मंडळींमध्ये भाविकांना खूश करण्यासाठी मोफत बस आणि रेल्वे प्रवासाची सोय करत आहेत. यातही त्यांच्यात चढाओढ सुरू आहे. नेमकं काय घडतंय, ते पाहूया...

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Modi Government
nitesh rane
Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com