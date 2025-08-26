व्हिडिओ | Videos

Ganesh Festival 2025: गणपती आगमनानंतर गौराईंची लगबग, बाजारपेठा सजल्या...| Gauri Mukhvate | Sakal News

Ganesh Chaturti 2025: गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने महालक्ष्मी (गौराई)च्या मूर्ती व मुखवटे तयार करण्यासाठी कारागीर व्यस्त; महालक्ष्मीच्या मूर्ती व सजावटीच्या साहित्याच्या किमतीत 30 ते 40% वाढ, घराघरात उत्सवाची तयारी जोरात..

गणेशोत्सवाच्या काळात महालक्ष्मी (गौराई) बसवण्याची परंपरा असून अनेक घरांमध्ये तिची स्थापना केली जाते. या पार्श्वभूमीवर कारागीर महालक्ष्मीच्या मुखवटे तयार करण्यात व्यस्त आहेत. मूर्तींसह इतर सजावटीच्या साहित्याच्या किमतीत 30 ते 40% ने वाढ झाल्याने उत्सवासाठी लागणाऱ्या खर्चातही वाढ झाली आहे. यामुळे घराघरात उत्सवाची तयारी अधिक महागड्या स्वरूपात सुरू झाली आहे.

