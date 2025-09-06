व्हिडिओ | Videos

Lalbaugcha Raja जेव्हा मिरवणुकीत सहभागी झाला तो क्षण | Mumbai Ganpati Visarjan Miravnuk 2025 | Sakal News

Lalbaugcha Raja Miravnuk: राज्यभरात ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गुलालाच्या उधळणीत बाप्पा विसर्जन मिरवणुका सुरू, भाविकांच्या उत्साहात "गणपती बाप्पा मोरया"च्या घोषणांनी दुमदुमलेलं वातावरण, पुढील वर्षीच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या भक्तांमध्ये विशेष आकर्षण ठरला मुंबईच्या लालबागच्या राजाचा विसर्जन सोहळा..

गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या उत्साह-उत्सवाला आज (शनिवार) राज्यभरात भावपूर्ण निरोप दिला जात आहे. सकाळपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांत विसर्जन मिरवणुका सुरू झाल्या आहेत. ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि "गणपती बाप्पा मोरया"च्या गजराने वातावरण भक्तिमय आणि आनंदमय झाले आहे. भाविकांनी उत्साहात बाप्पाला निरोप देत पुढील वर्षीच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहण्यास सुरुवात केली आहे. यातच मुंबईच्या लाल बागच्या राजाची बात काही वेगळीच होती.

