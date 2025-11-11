व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil: Gangadhar Kalkute यांना Dhananjay Munde च्या माणसाकडून जीवे मारण्याची धमकी | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटेंना जीवे मारण्याची धमकी. 'तुझ्यात दम असेल तर परळीतील धनंजय मुंडेंच्या परळीतील कार्यालयात एकटा ये'

मनोज जरांगे पाटील यांचे निकटवर्तीय आणि सहकारी गंगाधर काळकुटे यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही धमकी धनंजय मुंडे यांच्या समर्थक असल्याचा दावा करणाऱ्या पैलवान सतीश नावाच्या व्यक्तीकडून फोनद्वारे देण्यात आली. फोनवर त्या व्यक्तीने काळकुटेंना सांगितले. 'संतोष देशमुख नंतर तुझाच नंबर होता. तुझ्यात दम असेल तर परळीतील धनंजय मुंडेंच्या कार्यालयात एकटा ये'. या धमकीनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काळकुटेंच्या समर्थकांनी पोलिसांकडे तक्रार देण्याची तयारी सुरू केली असून, या प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. ही घटना मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येच्या कटप्रकरणाशी संबंधित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

