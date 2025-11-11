Manoj Jarange Patil: Gangadhar Kalkute यांना Dhananjay Munde च्या माणसाकडून जीवे मारण्याची धमकी | Sakal News

मनोज जरांगे पाटील यांचे निकटवर्तीय आणि सहकारी गंगाधर काळकुटे यांना जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही धमकी धनंजय मुंडे यांच्या समर्थक असल्याचा दावा करणाऱ्या पैलवान सतीश नावाच्या व्यक्तीकडून फोनद्वारे देण्यात आली. फोनवर त्या व्यक्तीने काळकुटेंना सांगितले. 'संतोष देशमुख नंतर तुझाच नंबर होता. तुझ्यात दम असेल तर परळीतील धनंजय मुंडेंच्या कार्यालयात एकटा ये'. या धमकीनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काळकुटेंच्या समर्थकांनी पोलिसांकडे तक्रार देण्याची तयारी सुरू केली असून, या प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. ही घटना मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येच्या कटप्रकरणाशी संबंधित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.