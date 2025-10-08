व्हिडिओ | Videos

Gautami Patil On Accident Case: अपघात प्रकरणावर शेवटी गौतमीनं मौन सोडलं, काय केली विनंती? | Sakal News

Gautami Patil On Accident Case: पुण्यातील कार अपघात प्रकरणावरून नृत्यांगना गौतमी पाटीलवर सोशल मीडियावर जोरदार ट्रोलिंग; “अपघातावेळी मी गाडीत नव्हते, मला विनाकारण बदनाम केलं जातंय,” असं म्हणत गौतमीने अखेर दिली स्पष्ट प्रतिक्रिया!

पुण्यात झालेल्या कार अपघाताच्या प्रकरणामुळे नृत्यांगना गौतमी पाटील गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करत आहे. या अपघातानंतर तिच्यावर विविध आरोप करण्यात आले होते. मात्र, अखेर गौतमी पाटीलने या सर्व वादांवर मौन तोडत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “अपघाताच्या वेळी मी त्या गाडीत नव्हते. मला विनाकारण बदनाम केलं जात आहे,” असं गौतमी पाटीलने स्पष्ट सांगितलं. नेमकं काय म्हणाली पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
accident case
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com