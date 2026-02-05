व्हिडिओ | Videos

Korean Love Game भूत इतकं डोक्यात गेलं की नवव्या मजल्यावरून तिघी बहि‍णींनी टोकाचं पाऊल उचललं | Sakal News

Ghaziabad News: मोबाईल, ऑनलाईन गेम्स आणि कोरियन फॅडच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुण पिढीचा धक्कादायक शेवट; रात्री २ वाजता घराच्या बाल्कनीतून उडी मारत तीन सख्ख्या बहिणींनी केली आत्महत्या, नेमकं प्रकरण काय?

मोबाईल फोन, ऑनलाईन गेम्स आणि त्यात अडकलेली आजची तरुण पिढी हा प्रश्न पालकाची डोकेदुखी बनलंय. त्यात भारतातील कोरियन फॅड तर वेगळ्याच लेव्हलवरचं आहे आणि या सगळ्यात अडकून एक अशी धक्कादायक घटना घडली की तीन सख्खा बहिणींना आत्महत्या केली. रात्री २ वाजता या तिनही बहिणींनी घराच्या बाल्कनीतून उडी मारली. एकंदरीत प्रकरणी काय? पाहुयात व्हिडीओच्या..

