Jalna Flood: Pankaja Munde बांधावर, ट्रॅक्टरमध्ये बसून नुकसानाची पाहणी | Babanrao Lonikar | Sakal News

Jalna जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यात गोदावरी नदीच्या पूरामुळे गोळेगाव गावावर मोठ्या प्रमाणात पाणी वेढा, पालकमंत्रींचा ट्रॅक्टर दौरा करून आमदार बबनराव लोणीकरांसोबत नुकसान पाहणी, अडीच ते तीन हजार नागरिकांनी शेजारच्या लोणी गावात स्थलांतर केले..

जालना जिल्ह्यातील परतूर तालुक्यातील गोळेगाव या नुकसानग्रस्त गावाला आज पालकमंत्री पोहचल्या. या दौऱ्यात त्यांनी आमदार बबनराव लोणीकरांसोबत ट्रॅक्टरवरून गावाची पाहणी करून पूरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीवर पूर आला आणि नदीच्या पाण्यामुळे गोळेगाव गावाच्या चारही बाजूंना पाणी घुसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मध्यरात्री व पहाटेच्या सुमारास झालेल्या जोरदार पावसामुळे गावाला मोठ्या प्रमाणात पुराचे पाणी वेढले. जवळपास अडीच ते तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या गोळेगावातील नागरिकांनी आपली सुरक्षितता पाहता शेजारच्या लोणी गावात स्थलांतर केले आहे.

