Gokul Chairman Election: गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी कोणाची नाव चर्चेत? | Satej Patil | Hasan Mushrif

गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा आज फैसला होणार आहे. यासाठी महायुतीच्या नेत्यांची सीमा भागातील अज्ञात स्थळी बैठक सुरू आहे. या बैठकीत अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादीकडून दोन नावं समोर आलीत...रणजितसिंह पाटील किंवा माजी आमदार राजेश नरसिंह पाटील यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. तर दुसरीकडे सतेज पाटलांनी सुद्धा संचालक पदासाठी तयारी केली आहे. आता दोन्ही बाजुचे संचालक शिरगाव येथील कार्यलयात दाखल झाले आहेत . .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.