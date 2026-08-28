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गोकुळ निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! सतेज पाटील थेट भाजप जिल्हाध्यक्षांच्या घरी; नवं समीकरण?

Kolhapur Gokul Update: सतेज पाटील आणि भाजप जिल्हाध्यक्षांची ही भेट फक्त गोकुळ निवडणुकीपुरती आहे की कोल्हापूरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी?

Kolhapur News: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीआधी कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांच्या यड्राव येथील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. गोकुळच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या भेटीमुळे नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे

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