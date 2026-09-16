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'सरकार चर्चा करायला तयार, शिवराळ भाषा आम्ही सहन करणार नाही'

सरकारचा संवादाचा पवित्रा कायम; मात्र सभागृहातली शिवीगाळ, अपमानास्पद भाषा रोखण्यासाठी कडक इशारा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईकडे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री आशिष शेलार यांनी जरांगे आणि मराठा समाजाला आवाहन केले आहे.

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Ashish Shelar
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil updates
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