व्हिडिओ | Videos

Gunaratne Sadavarte याच्या गाडीवर हल्ला, आईंनी सदावर्तेंना दिला 'हा' सल्ला मोठा सल्ला! | Sakal News

जालन्यात Gunaratne Sadavarte यांच्या गाडीवर हल्ला; वाहनाला किरकोळ नुकसान, वातावरण तापलं; आईने मुलाला दिला लाखमोलाचा सल्ला, संपूर्ण प्रकरण व्हिडिओमध्ये पाहा..

काल जालन्यात आलेल्या Gunaratne Sadavarte यांच्या गाडीवर हल्ला झाला, ज्यामुळे त्यांच्या वाहनाला किरकोळ नुकसान झाले. या घटनेमुळे जालन्यातील वातावरण चांगलंच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सदावर्ते यांच्या आईने मुलाला महत्वाचा आणि लाखमोलाचा सल्ला दिला आहे. संपूर्ण प्रकरण आणि आईच्या सल्ल्याबाबत अधिक माहिती व्हिडिओमध्ये पाहता येईल.

Jalna
pune
maharashtra
