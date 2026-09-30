Gyanesh Kumar : ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावा लागणार का?

Election Commission Resignation: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सध्या मोठ्या राजकीय आणि प्रशासकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल उजळणी' म्हणजेच SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत अनियमितता, फॉर्म-६ मधील कथित अवैध बदल आणि डेटाचे केंद्रीयीकरण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर विरोधकांकडून केला जात आहे. तसेच, निवडणूक आयोगातीलच दोन आयुक्त – डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत या प्रक्रियेवर तब्बल १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा अहवाल समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. .या मनमानी कारभाराविरोधात 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संसदेत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव (Removal Motion) आणण्याची तयारी केली आहे. या संपूर्ण SIR प्रकरणाचा, निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणाचा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेचा सोप्या मराठीत घेतलेला सविस्तर आढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.