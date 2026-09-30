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Gyanesh Kumar : ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावा लागणार का?

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar: निवडणूक आयोगातील घडामोडींमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्यावर वाढत असलेला दबाव; राजीनाम्याच्या चर्चेला वेग

Election Commission Resignation: भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सध्या मोठ्या राजकीय आणि प्रशासकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल उजळणी' म्हणजेच SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत अनियमितता, फॉर्म-६ मधील कथित अवैध बदल आणि डेटाचे केंद्रीयीकरण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर विरोधकांकडून केला जात आहे. तसेच, निवडणूक आयोगातीलच दोन आयुक्त – डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत या प्रक्रियेवर तब्बल १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा अहवाल समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

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