व्हिडिओ | Videos

Pune News: रुग्णाला वैद्यकीय प्रोटोकॉलनुसारच उपचार, Sahyadri Hospital पोलिसात तक्रार | Hadapsar | Sakal News

Pune Sahayadri Hospital: हडपसरमध्ये सह्याद्री हॉस्पिटलवर संतप्त नातेवाईकांचा हल्ला! तोडफोडीनंतर रुग्ण पक्षाचे गंभीर आरोप; वाढत्या तणावात सह्याद्री प्रशासनाचे अधिकृत निवेदन जाहीर..

पुण्यातील हडपसर भागातील सह्याद्री हॉस्पिटलची आज तोडफोड करण्यात आली. यावेळी रुग्णाच्य़ा नातेवाईकांकडून हॉस्पिटल प्रशासनावर गंभीर आरोप करण्यात आले. तरी, रुग्णाच्या नातेवाईकांचा ठिय्या, आणि तोडफोडीनंतर आता खुद्द सह्याद्री हॉस्पिटलनं आजच्या घटनेवर निवेदनाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिलं आहे.

