Health With Sakal: Dr. Pooja Kulkarni डोळ्यांचा कॅन्सर होतो तेव्हा नेमकं काय होतं? | Eye Care | Sakal News

कोविडनंतर वाढलेल्या स्क्रीन टाइममुळे मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्यावर वाढता धोका; Health with Sakal मध्ये प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ डॉ. पूजा कुलकर्णी यांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती, डोळ्यांच्या कॅन्सरची लक्षणं आणि उपचार याबद्दल पालकांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन..

Health with Sakal च्या आजच्या विशेष भागात प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ डॉ. पूजा कुलकर्णी यांनी लहान मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. गेल्या काही वर्षांत मुलांमध्ये डोळ्यांच्या विकारांचे प्रमाण वाढत असून, विशेषत: कोविडनंतरच्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे हा धोका अधिक वाढला आहे, या व्हिडित आपण पाहणार आहोत डोळ्याचा कॅसर झाल्यास नेमकं काय होतं.

