Health with Sakal EP-13: गर्भधारणेदरम्यान शरीरसंबंध ठेवावेत का?

गर्भधारणेदरम्यान महिलांनी काय काळजी घ्यावी? या काळात महिलेनं आहार कसा ठेवावा? आचार विचार कसे असावेत? याविषयी मार्गदर्शन केलंय स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. रोहिणी गढीकर यांनी...

Health with Sakal च्या आजच्या एपिसोडमध्ये आपण गर्भधारणेतील विविध टप्प्यांवर बोलणार आहोत. खरंतर गर्भधारणा हा महिलेच्या आयुष्यातील एक सुंदर आणि संवेदनशील टप्पा आहे. या काळात स्त्रीच्या शरीरात आणि मनात अनेक बदल घडत असतात — आणि त्यासाठी योग्य माहिती आणि योग्य काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. याविषयी आपण समजून घेणार आहोत थेट स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. रोहिणी गढीकर यांच्याकडून

