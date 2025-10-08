व्हिडिओ | Videos

Maratha-kunbi GR बाबत कोर्टात मोठा निर्णय, Laxman Hake नेमकं काय म्हणाले? | Manoj Jarange Patil | Sakal News

Laxman Hake On Maratha-kunbi GR: हायकोर्टाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय; कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान मराठा समाजाच्या मागणीला दिलासा, तर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिली तीव्र प्रतिक्रिया..

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडल्याचं मानलं जात आहे. दरम्यान, या घडामोडीवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे, ते जाणून घ्या या व्हिडिओमध्ये..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Maratha
Maratha Community
Sakal Media Group
Manoj Jarange Patil
Laxman Hake criticism
Kunbi Certificates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com