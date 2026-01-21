Hingoli News: हातात तलवार घेऊन तरुणाने माजवली दहशत, धमकी दिली, पोलिसांनी खाकी दाखवताच.. | Sakal News
हिंगोलीच्या वसमत तालुक्यात हातात तलवार घेऊन एक तरुण दहशत माजवित असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. मोहन दत्तात्रय नवले असे या तरुणाचे नाव असून तो बळेगावचा रहिवासी आहे. व्हिडीओमध्ये तो काही पोरांना धमकावताना स्पष्ट दिसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा तरुण प्रथम दुचाकीवर तलवार घेऊन गावात दाखल झाला आणि आसपासच्या युवकांना धाक दाखवत दहशत निर्माण केली. तलवार फिरवत धमकी दिल्यानंतर हा प्रकार अधिक गंभीर व चिंताजनक बनला. दरम्यान, माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली व तरुणाला ताब्यात घेत खाकीची ताकद दाखवली. पोलिसांसमोर तरुणाने बिनशर्त माफी मागितल्याचेही समजते. मात्र या संपूर्ण प्रकारावर समाधानी न रहाता पोलिसांनी मोहन नवले याच्याविरोधात आर्म्स ऍक्टसह संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
