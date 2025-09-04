व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांची फसवणूक, Yogesh Kedar यांचा दावा किती महत्वाचा?| Maratha Reservation | Sakal News

Manoj Jarange Patil: हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर जाहीर; मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा नोंदी असलेल्या कुळांना आरक्षणाचा लाभ, इतरांना फायदा नाही असे वकील योगेश केदार यांचे मत..

Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर राज्य सरकारनं जाहीर केला असून त्यातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या जीआरनुसार, ज्या कुटुंबांच्या नोंदींमध्ये मराठा कुणबी, कुणबी मराठा किंवा कुणबी असा उल्लेख आहे, त्यांनाच या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. मात्र, अशा नोंदी नसलेल्या मराठा बांधवांना या जीआरचा कोणताही फायदा होणार नाही, असे स्पष्ट मत मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांच्या टीममधील अ‍ॅड. योगेश केदार यांनी मांडले आहे.

