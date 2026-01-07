व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar Rada: ज्यांनी जिंकवलं, त्यांनीच घेरलं | AIMIM | Asaduddin Owaisi | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagarच्या बायजीपुरा मतदारसंघात मतदारांनी विजयी ठरवल्यानंतर MIM पक्षाला वाढत चाललेला तीव्र विरोध, माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातील नाराज समर्थकांचा थेट हल्ला..

छत्रपती संभाजीनगरमधील बायजीपुरा मतदारसंघात, जिथे मतदारांनी निवडणुकीत विजयी ठरवलं, तिथूनच आता MIM पक्षाला जोरदार विरोध दिसत आहे. इतकं की, माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर त्यांच्या पक्षातील नाराज समर्थकांनी हल्ला केला. हा हल्ला का झाला, यामागचं राजकीय समीकरण आता चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Asaduddin Owaisi
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
aimim
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com