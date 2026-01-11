Satara News: पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी येताच काळाचा घाला, ८ तासांची चिमुकली पित्याच्या अंत्यदर्शनासाठी | Sakal News
सातारा तालुक्यातील दरे गावातील वीर जवान प्रमोद परशुराम जाधव यांचा पत्नीच्या प्रसूतीसाठी सुट्टीवर घरी आलेल्या अवस्थेत अपघाती मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. भारतीय सैन्य दलात कार्यरत असलेले प्रमोद जाधव काही दिवसांसाठी घरी आले होते. मात्र टेम्पोच्या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाला आणि दरे गावावर शोककळा पसरली. या घटनेतील सर्वात वेदनादायी क्षण म्हणजे काही तासांपूर्वीच जन्मलेल्या त्यांच्या मुलीनं पित्याचं अंत्यदर्शन घेतल्याचा हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अनेकांना डोळ्यात पाणी आणणारा हा क्षण गावभर आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रमोद यांच्या निधनाने कुटुंबीय, गावकरी आणि सैन्य दलाच्या सहकाऱ्यांमध्ये मोठी शोककळा पसरली आहे. जवानाचा राज्य सरकारच्या इतमामात अंतिम संस्कार करण्यात आला. गावातील शेकडो नागरिकांसह प्रशासन, सैन्य दलाचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार पार पडले. अपघातासंदर्भात पुढील तपास सुरू असून टेम्पो चालकाविरोधात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही घटना सैन्य दलातील जवानांवर येणाऱ्या परिस्थितीची आणि कुटुंबांच्या भावनिक वेदनांची जाणीव पुन्हा अधोरेखित करते.
