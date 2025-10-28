व्हिडिओ | Videos

Jain Boarding land Controversy: Amit Shah यांचा दौरा अन् जैन हॉस्टेल प्रकरणात ट्विस्ट | Pune News | Sakal News

Pune Jain Boarding News: पुण्यातील जैन बोर्डिंग होस्टेल जमीन व्यवहार प्रकरणात गोखले बिल्डर्सकडून व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय; ट्रस्टींना पैसे परत देण्याची मागणी, तर एकनाथ शिंदेंनी रवींद्र धंगेकरांना दोन दिवस गप्प राहण्याचा दिला सल्ला..

पुण्यातील जैन बोर्डिंग होस्टेल जमीन व्यवहार प्रकरणात नवं वळण आलं आहे. या प्रकरणाशी संबंधित गोखले बिल्डर्स यांनी ट्रस्टींना मेल पाठवत, 'आम्ही हा व्यवहार रद्द करत आहोत, कृपया आमचे पैसे परत द्या,' अशी स्पष्ट मागणी केली आहे. दरम्यान, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्तरावरही हालचाली वेगाने सुरू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज मुंबई दौऱ्यावर असताना, काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतलेल्या काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांना 'पुढील दोन दिवस काही बोलू नका,' असा सल्ला दिल्याचे धंगेकर यांनी स्वतः सांगितले आहे. एकाच दिवशी घडलेल्या या दोन मोठ्या घटनांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून, हा केवळ योगायोग आहे की यामागे कुठलं तरी नवं राजकीय गणित दडलं आहे, असा प्रश्न आता अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

