Dhangar Reservation: उपोषण स्थगित, Deepak Borhade झाले भावूक, काय म्हणाले? | Sakal News

जालन्यात धनगर आरक्षणासाठी सुरू असलेलं दीपक बोऱ्हाडे यांचं आमरण उपोषण तब्येतीची समस्या निर्माण झाल्यामुळे सोळाव्या दिवशी स्थगित करण्यात आलं आहे. दीपक बोऱ्हाडे यांनी आपल्या मुलीच्या हस्ते ज्यूस घेऊन उपोषण थांबवलं. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्यासाठी हा उपोषण आंदोलन सुरू होतं. सध्या उपचार घेऊन प्रकृती सुधारल्यानंतर, दीपक बोऱ्हाडे यांनी सांगितलं आहे की मागण्यांबाबत सरकारशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. या उपोषणामुळे स्थानिक पातळीवर आणि समाजात धनगर आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत चर्चा जोर धरली होती.