एकीकडे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, तर ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचं संकट गंभीर बनलं आहे. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी करण्याची गरज काय, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मंत्र्यांचं स्वागत करणं चुकीचं नाही, मात्र दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळायला हवं, अशी भावना व्यक्त होत आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जालन्यातील या बॅनरबाजीची चर्चा का रंगली आहे? पाहा हा रिपोर्ट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.