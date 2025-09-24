व्हिडिओ | Videos

Marathwada Flood: शेतकऱ्याचा काढून ठेवलेला मका पाण्यात, आमदार कुचेंनी दिला शब्द | Jalna News | Sakal News

Jalna जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा कहर; गेवराई शिवारातील मका पाण्यात गेऊन शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान, नुकसानग्रस्त भागाची भाजप आमदार नारायण कुचे यांची पाहणी, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल असा दिलासादायक विश्वास व्यक्त..

जालना जिल्ह्यातील गेवराई बाजार शिवार परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मुसळधार पावसामुळे काढणीसाठी ठेवलेला मका पूर्णपणे पाण्याखाली गेला असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी भाजप आमदार नारायण कुचे यांनी नुकतीच दौऱ्याची नोंद केली. यावेळी आमदार कुचे यांनी बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देत सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची योग्य ती भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल आणि दिवाळीपूर्वीच मदत पोहोचवली जाईल. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अक्षय शिंदे यांनी..

