Chhagan Bhujbal Sharad Pawar वर बोलले, Rohit Pawar नी त्यांचा अभ्यास काढला | NCP Politics | Sakal News

Chhagan Bhujbal On Sharad Pawar: जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथील दगडफेकीवर छगन भुजबळांच्या आरोपावर रोहित पवारांचा प्रत्युत्तर, पोलीस आदेशानुसारच लाठीचार्ज झाला, कोणत्याही समाजाचा नेता असला तरी राजकारण किंवा लाठीचार्जचे समर्थन करणे योग्य नाही..

जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या दगडफेकीवरून छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आमदारांवर आरोप केला. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार म्हणाले की, भुजबळांचा अभ्यास कच्चा आहे. त्यांना आणि नागरिकांना माहिती आहे की पोलीस प्रशासनाला आदेश मिळाल्यामुळेच लाठीचार्ज झाला. रोहित पवारांनी स्पष्ट केले की, देवेंद्र फडणवीस त्या वेळी गृहमंत्री होते आणि पोलीस केवळ गृहमंत्र्यांचे आदेश पाळतात. त्यामुळे कोणत्याही समाजाचा नेता असला तरी, या प्रकरणात राजकारण करणे किंवा लाठीचार्जला समर्थन देणे योग्य नाही. त्यांनी संबंधितांनी संयम बाळगावा असेही सांगितले.

