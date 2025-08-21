व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil Interview: Rohit Pawar वाद? Ajit Pawar चा फटका? NCP मधलं बंड | Sarkarnama On Record | Sakal News

Jayant Patil Exclusive Interview: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांची सकाळला मुलाखत; लोकसभा-विधानसभा निकालांचे विश्लेषण, भाजपच्या राजकीय खेळीवर भाष्य, फडणवीस यांच्या कारभारावर टीका, आर.आर. आबा पाटील व राजारामबापूंच्या आठवणी, तसेच घराणेशाही, मराठा आरक्षण, EVM मतचोरी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट मतप्रदर्शन..

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी सकाळ माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर भाष्य केले. लोकसभा व विधानसभा निकालांचे विश्लेषण करताना त्यांनी भाजपच्या राजकीय खेळीवर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर मत मांडले. तसेच आर.आर. आबा पाटील यांच्या आठवणी, वडील राजारामबापू पाटील यांचे कार्य, घराणेशाही, मराठा आरक्षण, EVM मतचोरी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही त्यांनी मत व्यक्त केले.

Jayant Patil
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
Exclusive interview

