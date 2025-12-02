व्हिडिओ | Videos

Beed Politics: भाजपात नाही तरी स्वागत, Devendra Fadnavis-Jaydutt Kshirsagar यांच्यात Deal? | Sakal News

Beed Political News: 'भाजप प्रवेशाच्या चर्चांनी रंगलेल्या बीडच्या राजकारणात जयदत्त क्षीरसागरांची अनपेक्षित चाल, फडणवीसांचे स्वागत, गुलाबाची भेट आणि नंतर मंचावरून गायब झाल्याने वाढले प्रश्नचिन्ह!'

शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी अलीकडे भाजपशी जवळीक वाढवली असून बीड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ते उघडपणे भाजपच्या बाजूने प्रचार करताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बीड दौऱ्यात त्यांच्या प्रवेशाची चर्चा होती. मात्र क्षीरसागर यांनी फडणवीसांचे गुलाब देऊन स्वागत केले आणि व्यासपीठावर न जाता कार्यक्रमातून निघून गेले. या भेटीत झालेल्या चर्चेमुळे राजकीय तर्कवितर्कांना जोर आला आहे.

