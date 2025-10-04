व्हिडिओ | Videos

पोलिसांसमोरच दोन गट भिडले | Kalyan | Anandwadi Rada | Viral Video | Sakal News

Anandwadi Rada: कल्याणमधील आनंदवाडीत रविवारी रात्री थरारक राडा; दोन गट आमने-सामने येत पोलिसांसमोरच तुफान हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल होताच परिसरात तणाव आणि भितीचं वातावरण..

कल्याणमधील आनंदवाडी परिसरात थरारक प्रकार घडला. दोन गट आमने-सामने येत तुफान राडा झाला. विशेष म्हणजे, हा सगळा प्रकार पोलीस कर्मचाऱ्यांसमोरच घडल्याने परिसरात एकच गोंधळ उडाला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नागरिकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
kalyan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com