व्हिडिओ | Videos

Kalyan News: बिर्ला कॉलेज रोडवर नशेखोरांचा राडा, ५० रुपयांच्या खंडणीसाठी दुकानदारावर जीवघेणा हल्ला | Sakal News

कल्याणमधील बिर्ला कॉलेज रोडवर नशेखोरांचा राडा, जामीनावर सुटताच ५० रुपयांच्या खंडणीसाठी दुकानदारावर जीवघेणा हल्ला. घटनेचा सीसीटीव्ही व्हायरल..

कल्याणच्या बिर्ला कॉलेज रोडवर एका दुकानदारावर भरदिवसा चाकूने हल्ला करण्यात आला. आरोपी जामीनावर सुटला असून नशेखोर आणि सराईत गुन्हेगार म्हणून ओळखला जातो. फक्त ५० रुपयांच्या खंडणीसाठी हा जीवघेणा हल्ला घडल्याचे समोर आले आहे. एमपीडीएखाली दीड वर्ष तुरुंगात राहून नुकताच सुटलेला आरोपी पुन्हा सक्रिय झाला असून, पोलिस चौकीच्या हाकेच्या अंतरावर हा प्रकार घडला. हा भयानक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला असून, यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कल्याण महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस तपास सुरू आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Mumbai
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
kalyan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com