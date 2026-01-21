व्हिडिओ | Videos

Eknath Shinde Vs Ravindra Chavan: KDMC त महापौर कुणाचा बसणार? | Raj Thackeray | MNS | Shivsena | Sakal News

Eknath Shinde Vs Ravindra Chavan: कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदासाठी शिंदेंचा डाव? ५३ नगरसेवकांसह नरेश म्हस्के आणि डॉ. श्रीकांत शिंदेंची कोकण भवनात एंट्री; तत्पूर्वी मनसेचे ७ नगरसेवकही दाखल, ठाकरे गटाचे २ नगरसेवक ‘नॉट रीचेबल’! महापालिकेत पळवापळवीच्या चर्चांनी वातावरण तापलं..

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महापौर कुणाचा बसणार? शिंदेंची शिवसेना हि डाव खेळतीय का? नगरसेवकांची पळवापळव सुरू आहे का अश्या चर्चांना आता उधान आलंय. कारण राज्याच्या राजकारणात राजकिय घडामोडीच तश्या घडत आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे ५३ नगरसेवक घेऊन खासदार नरेश म्हस्के आणि डाॅ. श्रीकांत शिंदे हे कोकण भवनात दाखल झाले. आमदार राजेश मोरे त्यावेळी तिथे उपस्थित होते. राजेश मोरे यांच्यासह ५३ नगरसेवक तिथे बसने पोहोचले. ज्यावेळी शिंदेंचे नगरसेवक कोकण भवनात दाखल झाले त्याच्याच थोड्या वेळात मनसेचे ७ नगरसेवक दाखल झाले, त्यातील २ नगरसेवक हे ठाकरे सेनेचे होते. महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नक्की काय चाललंय आणि नवी मुंबईतील कोकण भवन हे आत्ताचं केंद्रबिंदू का ठरतंय पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून...

