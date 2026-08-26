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Kunal Chandgude च्या मावशीचा मोठा खुलासा, 'त्या' आरोपांवर स्पष्टचं बोलल्या.. | Sangeeta Chandgude

Khavdya Dongar Case: खवड्या डोंगरावरील चांदगुडे कुटुंबीयांच्या शोकांतिकेमागे आयफोन नव्हे, कौटुंबिक वाद कारणीभूत असल्याचा मावशी संगिता चांदगुडे यांचा दावा

Sangeeta Chandgude: छत्रपती संभाजीनगरच्या खवड्या डोंगरावर घडलेल्या घटनेत चांदगुडे कुटुंब उद्ध्वस्त झालं. मात्र एका आयफोनमुळे कुटुंब संपल्याचं बोललं जातं. पण घटनेमागे आयफोन नाहीतर या वेगळंच कारण असल्याचा खुलासा कुणालच्या मावशीने केलाय. कौटुंबिक वादातून हा प्रकार घडल्याचा दावा कुणालच्या आजोबी आणि मावशीने केला .

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