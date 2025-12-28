Solapur Ayyub Sayyad Case: निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या तृतीयपंथ्याची हत्या, 50 तोळं सोनंही गायब | Sakal News

सोलापूर शहरात खळबळ उडवणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या तृतीयपंथ्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना लष्कर परिसरात घडली असून, संशयित आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. मृत तृतीयपंथ्याचे नाव अय्युब सय्यद असे असून, ते आगामी सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 16 मधून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होते. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, 27 डिसेंबर रोजी रात्री सुमारे 11.30 वाजण्याच्या सुमारास तीन अज्ञात इसम अय्युब सय्यद यांच्या घरात प्रवेश करताना दिसून येतात. त्यानंतर हेच तीन इसम पहाटे सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास घरातून बाहेर पडताना सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. 27 डिसेंबर रोजी दुपारी अय्युब सय्यद यांचा मृतदेह घरात आढळून आला, त्यानंतर या हत्येचा उलगडा झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, मृत्यूच्या आधी अय्युब यांनी मित्रांसोबत दारू पार्टी केल्याची माहिती समोर आली आहे. हत्येनंतर घरातून सुमारे 50 तोळे सोन्याचे दागिने लंपास करण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. उशीने तोंड दाबून अय्युब सय्यद यांची हत्या करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला असून, अज्ञात तीन इसमांनीच ही हत्या केल्याचा संशय आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.