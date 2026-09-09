व्हिडिओ | Videos

Child Mental Health: मोबाईलच्या आहारी जातायत मुलं? वाढता Screen Time शारीरिक-मानसिक आरोग्यासाठी किती धोकादायक?

Parenting Tips: मोबाईल, गेमिंग आणि सोशल मीडियामुळे मुलांचा Screen Time वाढतोय. याचा त्यांच्या आरोग्यावर नेमका काय परिणाम होतो? विविध देशांमध्ये काय नियम आहेत आणि पालकांनी काय काळजी घ्यावी?

मुलांमध्ये वाढता ‘स्क्रीन टाइम’ त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. मोबाईल, ऑनलाइन गेम्स, YouTube आणि सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांच्या समस्या, झोपेचा त्रास, लठ्ठपणा, एकाग्रता कमी होणे, राग, तणाव आणि सामाजिक संवादावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जपान, स्वीडनसह अनेक देशांनी मुलांच्या स्क्रीन टाइम आणि सोशल मीडिया वापराबाबत निर्बंध लागू केले आहेत. भारतात कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि पालकांनी मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
parenting
parenting tips for child development
parenting challenges in modern society
parenting challenges
parenting skills for future success
parenting in the digital age
Marathi News Esakal
www.esakal.com